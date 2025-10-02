Tokenomika PlatON (LAT)
Tokenomika in analiza cen PlatON (LAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PlatON (LAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PlatON (LAT)
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.
Tokenomika PlatON (LAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PlatON (LAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LAT, raziščite ceno žetona LAT v živo!
Zgodovina cen PlatON (LAT)
Analiza zgodovine cen LAT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
