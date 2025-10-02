Odkrijte ključne vpoglede v PlatON (LAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PlatON (LAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.



Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PlatON (LAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.



Analiza zgodovine cen LAT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

