Odkrijte ključne vpoglede v Kodexa (KDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kodexa (KDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kodexa (KDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KDX? Naša stran za napovedovanje cen KDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen KDX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

