Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.
Tokenomika Kodexa (KDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kodexa (KDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KDX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KDX, raziščite ceno žetona KDX v živo!
Kako kupiti KDX
Želite v svoj portfelj dodati Kodexa (KDX)? MEXC podpira različne načine nakupa KDX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Kodexa (KDX)
Analiza zgodovine cen KDX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene KDX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KDX? Naša stran za napovedovanje cen KDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
