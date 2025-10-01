Tokenomika Katana Inu (KATA)

Tokenomika Katana Inu (KATA)

Odkrijte ključne vpoglede v Katana Inu (KATA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Katana Inu (KATA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Katana Inu (KATA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.20M
Skupna ponudba:
$ 50.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 37.30B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0031
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000088507883075663
Trenutna cena:
$ 0.0001127
Informacije o Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Uradna spletna stran:
https://katanainu.com/
Bela knjiga:
https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances

Tokenomika Katana Inu (KATA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Katana Inu (KATA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KATA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KATA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KATA, raziščite ceno žetona KATA v živo!

