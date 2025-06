KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Ime in priimekKATA

UvrstitevNo.1166

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok37,298,973,925

Največja ponudba50,000,000,000

Skupna ponudba50,000,000,000

Hitrost kroženja0.7459%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.00829882791721224,2021-12-24

Najnižja cena0.000108333941103047,2022-12-23

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

