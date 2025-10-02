Odkrijte ključne vpoglede v IX (IX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za IX (IX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IX, raziščite ceno žetona IX v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov IX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike IX (IX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen IX (IX) Analiza zgodovine cen IX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen IX zdaj!