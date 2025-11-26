Tokenomika INFINIT (IN)

Tokenomika INFINIT (IN)

Odkrijte ključne vpoglede v INFINIT (IN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:02:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen INFINIT (IN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za INFINIT (IN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 20.17M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 268.94M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 74.99M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.33949
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.053529767930225576
Trenutna cena:
$ 0.07499
Informacije o INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Uradna spletna stran:
https://infinit.tech/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

Tokenomika INFINIT (IN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike INFINIT (IN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IN, raziščite ceno žetona IN v živo!

Zgodovina cen INFINIT (IN)

Analiza zgodovine cen IN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene IN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IN? Naša stran za napovedovanje cen IN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

