Današnja cena INFINIT

Današnja cena kriptovalute INFINIT (IN) v živo je $ 0.10083, s spremembo 0.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IN v USD je $ 0.10083 na IN.

Kriptovaluta INFINIT je trenutno na #698. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.12M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 268.94M IN. V zadnjih 24 urah se je IN trgovalo med $ 0.09422 (najnižje) in $ 0.10735 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.330328543984695, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.053529767930225576.

V kratkoročni uspešnosti se je IN premaknil +0.34% v zadnji uri in -19.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.77K.

Tržne informacije INFINIT (IN)

Uvrstitev No.698 Tržna kapitalizacija $ 27.12M$ 27.12M $ 27.12M Volumen (24H) $ 107.77K$ 107.77K $ 107.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 100.83M$ 100.83M $ 100.83M Zaloga v obtoku 268.94M 268.94M 268.94M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 26.89% Javna veriga blokov ETH

