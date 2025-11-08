BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute INFINIT v živo je 0.10083 USD. Tržna kapitalizacija IN je 27,116,968.125 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute INFINIT v živo je 0.10083 USD. Tržna kapitalizacija IN je 27,116,968.125 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IN

Informacije o ceni IN

Kaj je IN

Bela knjiga IN

Uradna spletna stran IN

Tokenomika IN

Napoved cen IN

Zgodovina IN

IN Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute IN v fiat

Spot IN

Terminske pogodbe IN USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

INFINIT Logotip

Cena INFINIT(IN)

Cena 1 IN v USD v živo:

$0.10083
$0.10083$0.10083
-0.70%1D
USD
INFINIT (IN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:45 (UTC+8)

Današnja cena INFINIT

Današnja cena kriptovalute INFINIT (IN) v živo je $ 0.10083, s spremembo 0.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IN v USD je $ 0.10083 na IN.

Kriptovaluta INFINIT je trenutno na #698. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.12M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 268.94M IN. V zadnjih 24 urah se je IN trgovalo med $ 0.09422 (najnižje) in $ 0.10735 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.330328543984695, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.053529767930225576.

V kratkoročni uspešnosti se je IN premaknil +0.34% v zadnji uri in -19.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.77K.

Tržne informacije INFINIT (IN)

No.698

$ 27.12M
$ 27.12M$ 27.12M

$ 107.77K
$ 107.77K$ 107.77K

$ 100.83M
$ 100.83M$ 100.83M

268.94M
268.94M 268.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.89%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija INFINIT je $ 27.12M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 107.77K. Obstoječa ponudba IN je 268.94M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 100.83M.

Zgodovina cene INFINIT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09422
$ 0.09422$ 0.09422
24H Nizka
$ 0.10735
$ 0.10735$ 0.10735
24H Visoka

$ 0.09422
$ 0.09422$ 0.09422

$ 0.10735
$ 0.10735$ 0.10735

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

+0.34%

-0.70%

-19.44%

-19.44%

Zgodovina cen INFINIT (IN) v USD

Sledite spremembam cen INFINIT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0007108-0.70%
30 dni$ -0.02375-19.07%
60 dni$ +0.03797+60.40%
90 dni$ -0.00916-8.33%
Današnja sprememba cene INFINIT

Danes je IN zabeležil spremembo $ -0.0007108 (-0.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene INFINIT

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02375 (-19.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene INFINIT

Če pogled razširimo na 60 dni, se je IN spremenil za $ +0.03797 (+60.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene INFINIT

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00916 (-8.33%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen INFINIT (IN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen INFINIT.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto INFINIT

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute INFINIT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute INFINIT?

INFINIT (IN) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations boost investor confidence.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn events affect scarcity.

Regulatory News: Government policies and compliance updates impact market perception.

Technical Developments: Platform upgrades and new features influence long-term value.

Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute INFINIT?

People want to know INFINIT (IN) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Real-time prices show immediate gains or losses on investments.

Market sentiment analysis - Price trends indicate broader market confidence in the project.

Trading opportunities - Day traders and swing traders rely on price action for quick profits.

Due diligence - Potential investors research price history and volatility before investing.

Comparison shopping - Users compare prices across different exchanges for best execution.

News correlation - Price movements often reflect project developments, partnerships, or market news.

Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change rapidly, making real-time information crucial for informed decision-making.

Napoved cene za kriptovaluto INFINIT

Napoved cene INFINIT (IN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen INFINIT (IN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena INFINIT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute INFINIT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute INFINIT.

O INFINIT

IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto INFINIT

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto INFINIT? Nakup IN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute INFINIT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute INFINIT (IN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 268.94M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in INFINIT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu INFINIT (IN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto INFINIT

Z lastništvom kriptovalute INFINIT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup INFINIT (IN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje INFINIT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna INFINIT spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o INFINIT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta INFINIT?
Če bi kriptovaluta INFINIT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute INFINIT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti INFINIT (IN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti INFINIT

IN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na IN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami IN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte INFINIT (IN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute INFINIT v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
IN/USDT
$0.10083
$0.10083$0.10083
-0.26%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7801
$2.7801$2.7801

+5,460.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004380
$0.00004380$0.00004380

+776.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23443
$0.23443$0.23443

+114.42%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002263
$0.000000002263$0.000000002263

+46.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz IN v USD

Znesek

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.10083 USD