Današnja cena kriptovalute INFINIT (IN) v živo je $ 0.10083, s spremembo 0.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IN v USD je $ 0.10083 na IN.
Kriptovaluta INFINIT je trenutno na #698. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27.12M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 268.94M IN. V zadnjih 24 urah se je IN trgovalo med $ 0.09422 (najnižje) in $ 0.10735 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.330328543984695, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.053529767930225576.
V kratkoročni uspešnosti se je IN premaknil +0.34% v zadnji uri in -19.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 107.77K.
Tržne informacije INFINIT (IN)
No.698
$ 27.12M
$ 107.77K
$ 100.83M
268.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.89%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija INFINIT je $ 27.12M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 107.77K. Obstoječa ponudba IN je 268.94M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 100.83M.
Zgodovina cene INFINIT, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09422
24H Nizka
$ 0.10735
24H Visoka
$ 0.09422
$ 0.10735
$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
+0.34%
-0.70%
-19.44%
-19.44%
Zgodovina cen INFINIT (IN) v USD
Sledite spremembam cen INFINIT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0007108
-0.70%
30 dni
$ -0.02375
-19.07%
60 dni
$ +0.03797
+60.40%
90 dni
$ -0.00916
-8.33%
Današnja sprememba cene INFINIT
Danes je IN zabeležil spremembo $ -0.0007108 (-0.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene INFINIT
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02375 (-19.07%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene INFINIT
Če pogled razširimo na 60 dni, se je IN spremenil za $ +0.03797 (+60.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene INFINIT
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00916 (-8.33%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen INFINIT (IN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto INFINIT
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute INFINIT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute INFINIT?
INFINIT (IN) token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations boost investor confidence.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn events affect scarcity.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact market perception.
Technical Developments: Platform upgrades and new features influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute INFINIT?
People want to know INFINIT (IN) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Real-time prices show immediate gains or losses on investments.
Market sentiment analysis - Price trends indicate broader market confidence in the project.
Trading opportunities - Day traders and swing traders rely on price action for quick profits.
Due diligence - Potential investors research price history and volatility before investing.
Comparison shopping - Users compare prices across different exchanges for best execution.
News correlation - Price movements often reflect project developments, partnerships, or market news.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change rapidly, making real-time information crucial for informed decision-making.
Napoved cene za kriptovaluto INFINIT
Napoved cene INFINIT (IN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen INFINIT (IN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena INFINIT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute INFINIT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute INFINIT.
O INFINIT
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto INFINIT
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto INFINIT? Nakup IN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute INFINIT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute INFINIT (IN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 268.94M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in INFINIT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto INFINIT
Z lastništvom kriptovalute INFINIT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje INFINIT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta INFINIT?
Če bi kriptovaluta INFINIT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute INFINIT.
Koliko je kriptovaluta INFINIT vredna danes?
Današnja cena kriptovalute INFINIT je $ 0.10083. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta INFINIT še vedno dobra naložba?
INFINIT ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v IN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto INFINIT?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto INFINIT v vrednosti $ 107.77K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute INFINIT?
Cena kriptovalute IN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute INFINIT v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena IN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute INFINIT?
Na ceno IN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,260.09
+1.44%
ETH
3,451.1
+4.65%
SOL
161.54
+3.94%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1071
+1.31%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za IN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par IN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute INFINIT gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute INFINIT letos rasla?
Cena kriptovalute INFINIT bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute INFINIT (IN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:45 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.