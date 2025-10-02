Tokenomika Hund on Sol (HUND)
Informacije o Hund on Sol (HUND)
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
Tokenomika Hund on Sol (HUND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hund on Sol (HUND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HUND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HUND.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HUND, raziščite ceno žetona HUND v živo!
Zgodovina cen Hund on Sol (HUND)
Analiza zgodovine cen HUND pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene HUND
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUND? Naša stran za napovedovanje cen HUND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
