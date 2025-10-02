Odkrijte ključne vpoglede v Hund on Sol (HUND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hund on Sol (HUND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HUND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Hund on Sol (HUND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti HUND Želite v svoj portfelj dodati Hund on Sol (HUND)? MEXC podpira različne načine nakupa HUND, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti HUND na MEXC!

Zgodovina cen Hund on Sol (HUND) Analiza zgodovine cen HUND pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen HUND zdaj!