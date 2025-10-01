Tokenomika Hatom (HTM)
Tokenomika in analiza cen Hatom (HTM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hatom (HTM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Hatom (HTM)
Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.
Tokenomika Hatom (HTM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Hatom (HTM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HTM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HTM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HTM, raziščite ceno žetona HTM v živo!
Zgodovina cen Hatom (HTM)
Analiza zgodovine cen HTM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene HTM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HTM? Naša stran za napovedovanje cen HTM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
