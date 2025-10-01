Tokenomika Hifi Finance (HIFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Hifi Finance (HIFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Hifi Finance (HIFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hifi Finance (HIFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.80M
Skupna ponudba:
$ 166.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 141.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.58M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.6371
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.051917170291608486
Trenutna cena:
$ 0.11131
Informacije o Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Uradna spletna stran:
https://hifi.finance/
Bela knjiga:
https://docs.hifi.finance/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e

Tokenomika Hifi Finance (HIFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Hifi Finance (HIFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HIFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HIFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HIFI, raziščite ceno žetona HIFI v živo!

