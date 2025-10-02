Tokenomika NodeAI (GPU)

Odkrijte ključne vpoglede v NodeAI (GPU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen NodeAI (GPU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NodeAI (GPU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.23M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 98.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.4594
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.022616526503786424
Trenutna cena:
$ 0.1961
Informacije o NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Uradna spletna stran:
https://nodes.ai
Bela knjiga:
https://docs.nodes.ai/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

Tokenomika NodeAI (GPU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NodeAI (GPU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GPU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GPU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GPU, raziščite ceno žetona GPU v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

