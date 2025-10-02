Odkrijte ključne vpoglede v Gorbagana (GOR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gorbagana (GOR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GOR (Gorbagana) originated from the Solana community. The name “GOR” has no clear animal or object meaning but has been meme-ified by the community to symbolize “trash” or even “useless,” carrying a tone of irony and self-mockery.

GOR (Gorbagana) originated from the Solana community. The name “GOR” has no clear animal or object meaning but has been meme-ified by the community to symbolize “trash” or even “useless,” carrying a tone of irony and self-mockery.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOR, raziščite ceno žetona GOR v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gorbagana (GOR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti GOR Želite v svoj portfelj dodati Gorbagana (GOR)? MEXC podpira različne načine nakupa GOR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti GOR na MEXC!

Zgodovina cen Gorbagana (GOR) Analiza zgodovine cen GOR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen GOR zdaj!