Tokenomika FreeRossDAO (FREE)

Odkrijte ključne vpoglede v FreeRossDAO (FREE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:06:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen FreeRossDAO (FREE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FreeRossDAO (FREE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01548
$ 0.01548$ 0.01548
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003099504278535
$ 0.00003099504278535$ 0.00003099504278535
Trenutna cena:
$ 0.0001208
$ 0.0001208$ 0.0001208

Informacije o FreeRossDAO (FREE)

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

Uradna spletna stran:
https://freerossdao.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526

Tokenomika FreeRossDAO (FREE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FreeRossDAO (FREE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FREE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FREE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FREE, raziščite ceno žetona FREE v živo!

