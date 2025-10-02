Tokenomika Forest Protocol (FOREST)

Odkrijte ključne vpoglede v Forest Protocol (FOREST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Forest Protocol (FOREST)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Forest Protocol (FOREST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.12M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 81.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 75.58M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.07558
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.031002873457605877
Trenutna cena:
$ 0.07558
Informacije o Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Uradna spletna stran:
https://forest.inc
Bela knjiga:
https://docs.forest.inc/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27

Tokenomika Forest Protocol (FOREST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Forest Protocol (FOREST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FOREST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FOREST.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FOREST, raziščite ceno žetona FOREST v živo!

Kako kupiti FOREST

Želite v svoj portfelj dodati Forest Protocol (FOREST)? MEXC podpira različne načine nakupa FOREST, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Forest Protocol (FOREST)

Analiza zgodovine cen FOREST pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FOREST

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FOREST? Naša stran za napovedovanje cen FOREST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

