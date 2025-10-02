Odkrijte ključne vpoglede v FishWar (FISHW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FishWar (FISHW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FISHW, raziščite ceno žetona FISHW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FISHW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FishWar (FISHW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FISHW? Naša stran za napovedovanje cen FISHW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen FISHW pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

