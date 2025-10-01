Tokenomika Finceptor (FINC)

Tokenomika Finceptor (FINC)

Odkrijte ključne vpoglede v Finceptor (FINC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:04:47 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Finceptor (FINC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Finceptor (FINC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 488.38K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 48.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.3887
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.009502418601103327
Trenutna cena:
$ 0.01001
Informacije o Finceptor (FINC)

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

Uradna spletna stran:
https://finceptor.app
Bela knjiga:
https://docs.finceptor.app/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2

Tokenomika Finceptor (FINC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Finceptor (FINC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FINC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FINC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FINC, raziščite ceno žetona FINC v živo!

Kako kupiti FINC

Želite v svoj portfelj dodati Finceptor (FINC)? MEXC podpira različne načine nakupa FINC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Finceptor (FINC)

Analiza zgodovine cen FINC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FINC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FINC? Naša stran za napovedovanje cen FINC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

