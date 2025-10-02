Tokenomika Falcon Finance (FF)
Informacije o Falcon Finance (FF)
Falcon Finance is the first protocol that accepts virtually any liquid asset as collateral to mint onchain liquidity. By allowing users to keep their diverse portfolios intact while earning industry-competitive yields in all market conditions, the protocol is setting a new standard for how liquidity, yield, and asset ownership intersect across financial domains.
Tokenomika Falcon Finance (FF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Falcon Finance (FF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FF, raziščite ceno žetona FF v živo!
Zgodovina cen Falcon Finance (FF)
Analiza zgodovine cen FF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene FF
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FF? Naša stran za napovedovanje cen FF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
