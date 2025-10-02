Tokenomika Falcon Finance (FF)

Tokenomika Falcon Finance (FF)

Odkrijte ključne vpoglede v Falcon Finance (FF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Falcon Finance (FF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Falcon Finance (FF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 479.23M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.34B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.05B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.775
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1559229869146528
Trenutna cena:
$ 0.2048
Informacije o Falcon Finance (FF)

Falcon Finance is the first protocol that accepts virtually any liquid asset as collateral to mint onchain liquidity. By allowing users to keep their diverse portfolios intact while earning industry-competitive yields in all market conditions, the protocol is setting a new standard for how liquidity, yield, and asset ownership intersect across financial domains.

Uradna spletna stran:
https://falcon.finance/
Bela knjiga:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xfa1c09fc8b491b6a4d3ff53a10cad29381b3f949

Tokenomika Falcon Finance (FF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Falcon Finance (FF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FF, raziščite ceno žetona FF v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

