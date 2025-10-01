Tokenomika Epic Chain (EPIC)

Tokenomika Epic Chain (EPIC)

Odkrijte ključne vpoglede v Epic Chain (EPIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:00:26 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Epic Chain (EPIC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Epic Chain (EPIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 52.14M
Skupna ponudba:
$ 30.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 30.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 52.14M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.2249
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.7252176173070083
Trenutna cena:
$ 1.7379
Informacije o Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Uradna spletna stran:
https://epicchain.io/
Bela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Tokenomika Epic Chain (EPIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Epic Chain (EPIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EPIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EPIC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EPIC, raziščite ceno žetona EPIC v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

