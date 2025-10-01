Odkrijte ključne vpoglede v OpenEden (EDEN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OpenEden (EDEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EDEN, raziščite ceno žetona EDEN v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EDEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OpenEden (EDEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti EDEN Želite v svoj portfelj dodati OpenEden (EDEN)? MEXC podpira različne načine nakupa EDEN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti EDEN na MEXC!

Zgodovina cen OpenEden (EDEN) Analiza zgodovine cen EDEN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen EDEN zdaj!