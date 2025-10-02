Tokenomika Dreams Quest (DREAMS)

Odkrijte ključne vpoglede v Dreams Quest (DREAMS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:31:45 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Dreams Quest (DREAMS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dreams Quest (DREAMS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 471.42K
Skupna ponudba:
$ 1.67B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.56B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.21M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00398
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0003014
Informacije o Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Uradna spletna stran:
https://dreams.quest
Bela knjiga:
https://dreamsquest.fandom.com
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Tokenomika Dreams Quest (DREAMS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dreams Quest (DREAMS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DREAMS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DREAMS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DREAMS, raziščite ceno žetona DREAMS v živo!

Zgodovina cen Dreams Quest (DREAMS)

Analiza zgodovine cen DREAMS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DREAMS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DREAMS? Naša stran za napovedovanje cen DREAMS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

