Tokenomika DFYN Token (DFYN)

Odkrijte ključne vpoglede v DFYN Token (DFYN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen DFYN Token (DFYN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DFYN Token (DFYN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 501.89K
Skupna ponudba:
$ 198.28M
Razpoložljivi obtok:
$ 171.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 730.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 8.5005
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002677204395076689
Trenutna cena:
$ 0.00292
Informacije o DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Uradna spletna stran:
https://dfyn.network/
Bela knjiga:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

Tokenomika DFYN Token (DFYN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DFYN Token (DFYN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DFYN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DFYN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DFYN, raziščite ceno žetona DFYN v živo!

Kako kupiti DFYN

Želite v svoj portfelj dodati DFYN Token (DFYN)? MEXC podpira različne načine nakupa DFYN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen DFYN Token (DFYN)

Analiza zgodovine cen DFYN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DFYN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DFYN? Naša stran za napovedovanje cen DFYN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

