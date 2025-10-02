Odkrijte ključne vpoglede v DDMTOWN (DDMT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DDMTOWN (DDMT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DDMT, raziščite ceno žetona DDMT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DDMT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DDMTOWN (DDMT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DDMT? Naša stran za napovedovanje cen DDMT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen DDMT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati DDMTOWN (DDMT)? MEXC podpira različne načine nakupa DDMT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.