Tokenomika DDMTOWN (DDMT)
Tokenomika in analiza cen DDMTOWN (DDMT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DDMTOWN (DDMT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DDMTOWN (DDMT)
DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.
Tokenomika DDMTOWN (DDMT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DDMTOWN (DDMT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DDMT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DDMT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DDMT, raziščite ceno žetona DDMT v živo!
Zgodovina cen DDMTOWN (DDMT)
Analiza zgodovine cen DDMT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene DDMT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DDMT? Naša stran za napovedovanje cen DDMT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
