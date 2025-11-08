Današnja cena Datasoul

Današnja cena kriptovalute Datasoul (DATASOUL) v živo je $ 0.0000000033055, s spremembo 38.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DATASOUL v USD je $ 0.0000000033055 na DATASOUL.

Kriptovaluta Datasoul je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DATASOUL. V zadnjih 24 urah se je DATASOUL trgovalo med $ 0.0000000032207 (najnižje) in $ 0.000000006279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DATASOUL premaknil -7.37% v zadnji uri in +160.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.24M.

Tržne informacije Datasoul (DATASOUL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 661.10$ 661.10 $ 661.10 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Datasoul je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.24M. Obstoječa ponudba DATASOUL je --, skupna ponudba pa znaša 200000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 661.10.