Današnja cena kriptovalute Datasoul v živo je 0.0000000033055 USD. Tržna kapitalizacija DATASOUL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DATASOUL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DATASOUL

Informacije o ceni DATASOUL

Kaj je DATASOUL

Bela knjiga DATASOUL

Uradna spletna stran DATASOUL

Tokenomika DATASOUL

Napoved cen DATASOUL

Zgodovina DATASOUL

DATASOUL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DATASOUL v fiat

Cena Datasoul(DATASOUL)

Cena 1 DATASOUL v USD v živo:

-38.48%1D
USD
Datasoul (DATASOUL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:39 (UTC+8)

Današnja cena Datasoul

Današnja cena kriptovalute Datasoul (DATASOUL) v živo je $ 0.0000000033055, s spremembo 38.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DATASOUL v USD je $ 0.0000000033055 na DATASOUL.

Kriptovaluta Datasoul je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DATASOUL. V zadnjih 24 urah se je DATASOUL trgovalo med $ 0.0000000032207 (najnižje) in $ 0.000000006279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DATASOUL premaknil -7.37% v zadnji uri in +160.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.24M.

Tržne informacije Datasoul (DATASOUL)

$ 1.24M
$ 661.10
200,000,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Datasoul je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.24M. Obstoječa ponudba DATASOUL je --, skupna ponudba pa znaša 200000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 661.10.

Zgodovina cene Datasoul, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-7.37%

-38.48%

+160.72%

+160.72%

Zgodovina cen Datasoul (DATASOUL) v USD

Sledite spremembam cen Datasoul za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000002062671-38.48%
30 dni$ +0.0000000003055+10.18%
60 dni$ -0.0000389966945-100.00%
90 dni$ -0.0006249966945-100.00%
Današnja sprememba cene Datasoul

Danes je DATASOUL zabeležil spremembo $ -0.000000002062671 (-38.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Datasoul

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000000003055 (+10.18%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Datasoul

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DATASOUL spremenil za $ -0.0000389966945 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Datasoul

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0006249966945 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Datasoul (DATASOUL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Datasoul.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Datasoul

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Datasoul, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Datasoul?

Several key factors influence Datasoul (DATASOUL) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DATASOUL pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Development progress, upgrades, and roadmap milestones influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact market perception.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements create price volatility.

Competition: Performance relative to similar data-focused blockchain projects affects positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Datasoul?

People want to know Datasoul (DATASOUL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Datasoul

Napoved cene Datasoul (DATASOUL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DATASOUL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Datasoul (DATASOUL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Datasoul lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Datasoul v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DATASOUL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Datasoul.

O Datasoul

DATASOUL is a digital asset designed to facilitate data exchange and monetization in a decentralized manner. It operates on a blockchain network that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. DATASOUL's primary role is to enable users to buy and sell data in a secure, transparent, and efficient way, thereby creating a data marketplace. This crypto asset is typically used by individuals and organizations who want to monetize their data or acquire data from others. It also provides an ecosystem where data can be exchanged without the need for intermediaries, thus promoting data sovereignty and privacy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Datasoul

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Datasoul? Nakup DATASOUL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Datasoul. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Datasoul (DATASOUL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Datasoul bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Datasoul (DATASOUL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Datasoul

Z lastništvom kriptovalute Datasoul se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Datasoul (DATASOUL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Datasoul (DATASOUL)

Transform your data into valuable digital assets through AI-powered blockchain technology.

Datasoul Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Datasoul razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Datasoul spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Datasoul

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Datasoul?
Če bi kriptovaluta Datasoul rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Datasoul.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Datasoul (DATASOUL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

