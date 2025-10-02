Tokenomika CultDAO (CULTDAO)

Tokenomika CultDAO (CULTDAO)

Odkrijte ključne vpoglede v CultDAO (CULTDAO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:22:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen CultDAO (CULTDAO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CultDAO (CULTDAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.19M
Skupna ponudba:
$ 4.96T
Razpoložljivi obtok:
$ 4.32T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000075
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000148125207036
Trenutna cena:
$ 0.0000035181
Informacije o CultDAO (CULTDAO)

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Uradna spletna stran:
https://cultdao.io
Bela knjiga:
https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

Tokenomika CultDAO (CULTDAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CultDAO (CULTDAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CULTDAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CULTDAO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CULTDAO, raziščite ceno žetona CULTDAO v živo!

