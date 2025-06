CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Ime in priimekCULTDAO

UvrstitevNo.836

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok4 318 690 730 920

Največja ponudba6 666 666 666 666

Skupna ponudba4 957 113 505 372

Hitrost kroženja0.6478%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.00007365994530623,2022-04-02

Najnižja cena0.000000148125207036,2022-03-16

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

