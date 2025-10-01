Odkrijte ključne vpoglede v cSigma Finance (CSIGMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cSigma Finance (CSIGMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CSIGMA, raziščite ceno žetona CSIGMA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CSIGMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike cSigma Finance (CSIGMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CSIGMA? Naša stran za napovedovanje cen CSIGMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen CSIGMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

