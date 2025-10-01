Tokenomika cSigma Finance (CSIGMA)
Tokenomika in analiza cen cSigma Finance (CSIGMA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cSigma Finance (CSIGMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o cSigma Finance (CSIGMA)
cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.
Tokenomika cSigma Finance (CSIGMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike cSigma Finance (CSIGMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CSIGMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CSIGMA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CSIGMA, raziščite ceno žetona CSIGMA v živo!
Kako kupiti CSIGMA
Želite v svoj portfelj dodati cSigma Finance (CSIGMA)? MEXC podpira različne načine nakupa CSIGMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen cSigma Finance (CSIGMA)
Analiza zgodovine cen CSIGMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene CSIGMA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CSIGMA? Naša stran za napovedovanje cen CSIGMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite cSigma Finance (CSIGMA)
Znesek
1 CSIGMA = 0.01005 USD