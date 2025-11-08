Današnja cena Contentos

Današnja cena kriptovalute Contentos (COS) v živo je $ 0.001856, s spremembo 4.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COS v USD je $ 0.001856 na COS.

Kriptovaluta Contentos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COS. V zadnjih 24 urah se je COS trgovalo med $ 0.001696 (najnižje) in $ 0.001938 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COS premaknil -0.86% v zadnji uri in -3.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.50K.

Tržne informacije Contentos (COS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 58.50K$ 58.50K $ 58.50K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.38M$ 18.38M $ 18.38M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Contentos je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.50K. Obstoječa ponudba COS je --, skupna ponudba pa znaša 9900474904. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.38M.