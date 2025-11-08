BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Contentos v živo je 0.001856 USD. Tržna kapitalizacija COS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Contentos v živo je 0.001856 USD. Tržna kapitalizacija COS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o COS

Informacije o ceni COS

Kaj je COS

Bela knjiga COS

Uradna spletna stran COS

Tokenomika COS

Napoved cen COS

Zgodovina COS

COS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute COS v fiat

Spot COS

Terminske pogodbe COS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Contentos Logotip

Cena Contentos(COS)

Cena 1 COS v USD v živo:

$0.001856
$0.001856$0.001856
+4.26%1D
USD
Contentos (COS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:05 (UTC+8)

Današnja cena Contentos

Današnja cena kriptovalute Contentos (COS) v živo je $ 0.001856, s spremembo 4.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COS v USD je $ 0.001856 na COS.

Kriptovaluta Contentos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COS. V zadnjih 24 urah se je COS trgovalo med $ 0.001696 (najnižje) in $ 0.001938 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COS premaknil -0.86% v zadnji uri in -3.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.50K.

Tržne informacije Contentos (COS)

--
----

$ 58.50K
$ 58.50K$ 58.50K

$ 18.38M
$ 18.38M$ 18.38M

--
----

9,900,474,904
9,900,474,904 9,900,474,904

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Contentos je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.50K. Obstoječa ponudba COS je --, skupna ponudba pa znaša 9900474904. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.38M.

Zgodovina cene Contentos, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001696
$ 0.001696$ 0.001696
24H Nizka
$ 0.001938
$ 0.001938$ 0.001938
24H Visoka

$ 0.001696
$ 0.001696$ 0.001696

$ 0.001938
$ 0.001938$ 0.001938

--
----

--
----

-0.86%

+4.26%

-3.69%

-3.69%

Zgodovina cen Contentos (COS) v USD

Sledite spremembam cen Contentos za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00007584+4.26%
30 dni$ -0.001026-35.61%
60 dni$ -0.001504-44.77%
90 dni$ -0.001718-48.07%
Današnja sprememba cene Contentos

Danes je COS zabeležil spremembo $ +0.00007584 (+4.26%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Contentos

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001026 (-35.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Contentos

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COS spremenil za $ -0.001504 (-44.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Contentos

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001718 (-48.07%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Contentos (COS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Contentos.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Contentos

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Contentos, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Contentos?

Several key factors influence Contentos (COS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact COS pricing.

Platform Adoption: User growth on Contentos ecosystem and content creator engagement drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost token utility.

Token Utility: COS usage for content monetization, governance voting, and platform rewards affects value.

Competition: Performance relative to other content-focused blockchain projects influences market position.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets impact trading and adoption.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and scalability improvements drive interest.

Trading Volume: Liquidity levels on exchanges affect price stability and movement patterns.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Contentos?

People want to know Contentos (COS) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold COS tokens
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Trend analysis - Daily prices reveal short-term market sentiment and momentum

Napoved cene za kriptovaluto Contentos

Napoved cene Contentos (COS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Contentos (COS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Contentos lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Contentos v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Contentos.

O Contentos

Contentos (COS) is a blockchain protocol that aims to form the foundation for a decentralized digital content ecosystem. It allows creators to monetize their content through a transparent and immutable ledger system, thereby eliminating the need for intermediaries. The COS token, native to the Contentos platform, is used for transactions within the ecosystem, including content creation, distribution, and promotion. The platform utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which encourages token holders to participate in the network's governance. Contentos seeks to provide a sustainable model for content creation, curation, and distribution, fostering a more equitable content landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Contentos

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Contentos? Nakup COS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Contentos. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Contentos (COS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Contentos bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Contentos (COS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Contentos

Z lastništvom kriptovalute Contentos se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Contentos (COS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Contentos Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Contentos razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Contentos spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Contentos

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Contentos?
Če bi kriptovaluta Contentos rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Contentos.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Contentos (COS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Contentos

COS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na COS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami COS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Contentos (COS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Contentos v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
COS/USDT
$0.001856
$0.001856$0.001856
+4.32%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.3950
$1.3950$1.3950

+2,690.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004213
$0.00004213$0.00004213

+742.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024000
$0.000024000$0.000024000

+300.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.22295
$0.22295$0.22295

+103.92%

0G

0G

0G

$1.533
$1.533$1.533

+46.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz COS v USD

Znesek

COS
COS
USD
USD

1 COS = 0.001856 USD