Tokenomika Bovine Verse Game (BVG)

Odkrijte ključne vpoglede v Bovine Verse Game (BVG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:37:51 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bovine Verse Game (BVG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bovine Verse Game (BVG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 129.01M
$ 129.01M$ 129.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.24999
$ 3.24999$ 3.24999
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.12901
$ 0.12901$ 0.12901

Informacije o Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Uradna spletna stran:
https://www.bovine-verse.games/
Bela knjiga:
https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351

Tokenomika Bovine Verse Game (BVG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bovine Verse Game (BVG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BVG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BVG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BVG, raziščite ceno žetona BVG v živo!

Zgodovina cen Bovine Verse Game (BVG)

Analiza zgodovine cen BVG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BVG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BVG? Naša stran za napovedovanje cen BVG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

