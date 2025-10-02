Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE)

Odkrijte ključne vpoglede v Butthole Coin (BUTTHOLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:25:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Butthole Coin (BUTTHOLE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Butthole Coin (BUTTHOLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.28M
Skupna ponudba:
$ 999.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.28M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.135
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000045316363328446
Trenutna cena:
$ 0.003279
Informacije o Butthole Coin (BUTTHOLE)

This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

Uradna spletna stran:
https://buttholecoin.dev/
Bela knjiga:
https://buttholecoin.dev/white-paper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump

Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Butthole Coin (BUTTHOLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BUTTHOLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUTTHOLE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUTTHOLE, raziščite ceno žetona BUTTHOLE v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

