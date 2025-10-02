Več o BUTTHOLE
Informacije o ceni BUTTHOLE
Bela knjiga BUTTHOLE
Uradna spletna stran BUTTHOLE
Tokenomika BUTTHOLE
Napoved cen BUTTHOLE
Zgodovina BUTTHOLE
BUTTHOLE Nakupovalni vodnik
Pretvornik valute BUTTHOLE v fiat
Spot BUTTHOLE
Terminske pogodbe BUTTHOLE na Coin-M
Predtrgovanje
Zaslužek
Airdrop+
Novice
Blog
Poučite se
Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE)
Tokenomika in analiza cen Butthole Coin (BUTTHOLE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Butthole Coin (BUTTHOLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Butthole Coin (BUTTHOLE)
This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.
Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Butthole Coin (BUTTHOLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUTTHOLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUTTHOLE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUTTHOLE, raziščite ceno žetona BUTTHOLE v živo!
Kako kupiti BUTTHOLE
Želite v svoj portfelj dodati Butthole Coin (BUTTHOLE)? MEXC podpira različne načine nakupa BUTTHOLE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Butthole Coin (BUTTHOLE)
Analiza zgodovine cen BUTTHOLE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene BUTTHOLE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUTTHOLE? Naša stran za napovedovanje cen BUTTHOLE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite Butthole Coin (BUTTHOLE)
Znesek
1 BUTTHOLE = 0.003279 USD