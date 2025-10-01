Tokenomika Blocksquare Token (BST)

Tokenomika Blocksquare Token (BST)

Odkrijte ključne vpoglede v Blocksquare Token (BST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Blocksquare Token (BST)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Blocksquare Token (BST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M
Skupna ponudba:
$ 62.97M
$ 62.97M$ 62.97M
Razpoložljivi obtok:
$ 60.80M
$ 60.80M$ 60.80M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.971
$ 0.971$ 0.971
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.046868297986053443
$ 0.046868297986053443$ 0.046868297986053443
Trenutna cena:
$ 0.0702
$ 0.0702$ 0.0702

Informacije o Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Uradna spletna stran:
https://blocksquare.io/
Bela knjiga:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Tokenomika Blocksquare Token (BST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Blocksquare Token (BST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BST.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BST, raziščite ceno žetona BST v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

