Odkrijte ključne vpoglede v BFC2 (BFC2), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BFC2 (BFC2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Bitcoin Free Cash (BFC), the new encryption currency based on Cuckoo cycle 29 algorithm, is characterized by introducing mortgage mining mechanism on the basis of PoW traditional mining, which limits the threshold of participation in mining. This mechanism can effectively avoid power monopoly, reduce the amount of digital money flowing into the market, and increase the income of retail miners. Make BFC more secure and credible, so that BFC prices can continue to grow.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BFC2, raziščite ceno žetona BFC2 v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BFC2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BFC2 (BFC2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BFC2? Naša stran za napovedovanje cen BFC2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen BFC2 pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

