The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network.
Tokenomika BAJU (BAJU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BAJU (BAJU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAJU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAJU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAJU, raziščite ceno žetona BAJU v živo!
