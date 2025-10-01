Tokenomika Bad Idea AI (BAD)

Tokenomika Bad Idea AI (BAD)

Odkrijte ključne vpoglede v Bad Idea AI (BAD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:26:40 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bad Idea AI (BAD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bad Idea AI (BAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.52M
Skupna ponudba:
$ 829.49T
Razpoložljivi obtok:
$ 618.73T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.39M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000009894
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000065979197
Trenutna cena:
$ 0.00000000408
Informacije o Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Uradna spletna stran:
https://www.badidea.ai/
Bela knjiga:
https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Tokenomika Bad Idea AI (BAD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bad Idea AI (BAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAD, raziščite ceno žetona BAD v živo!

Zgodovina cen Bad Idea AI (BAD)

Analiza zgodovine cen BAD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BAD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAD? Naša stran za napovedovanje cen BAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

