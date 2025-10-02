Tokenomika Aventus (AVT)

Tokenomika Aventus (AVT)

Odkrijte ključne vpoglede v Aventus (AVT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:20:11 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Aventus (AVT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aventus (AVT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.87M
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 6.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.79M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.52
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0291590858799
Trenutna cena:
$ 1.4786
Informacije o Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Uradna spletna stran:
https://www.aventus.io/
Bela knjiga:
https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Tokenomika Aventus (AVT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Aventus (AVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVT, raziščite ceno žetona AVT v živo!

Zgodovina cen Aventus (AVT)

Analiza zgodovine cen AVT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AVT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVT? Naša stran za napovedovanje cen AVT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

