Odkrijte ključne vpoglede v AriaAI (ARIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AriaAI (ARIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARIA, raziščite ceno žetona ARIA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ARIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AriaAI (ARIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARIA? Naša stran za napovedovanje cen ARIA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen ARIA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

