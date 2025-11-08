Današnja cena AriaAI

Današnja cena kriptovalute AriaAI (ARIA) v živo je $ 0.15685, s spremembo 3.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARIA v USD je $ 0.15685 na ARIA.

Kriptovaluta AriaAI je trenutno na #607. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 234.22M ARIA. V zadnjih 24 urah se je ARIA trgovalo med $ 0.15491 (najnižje) in $ 0.17785 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2461952287601809, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03247204859891276.

V kratkoročni uspešnosti se je ARIA premaknil -0.97% v zadnji uri in -6.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.07M.

Tržne informacije AriaAI (ARIA)

Uvrstitev No.607 Tržna kapitalizacija $ 36.74M$ 36.74M $ 36.74M Volumen (24H) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 156.85M$ 156.85M $ 156.85M Zaloga v obtoku 234.22M 234.22M 234.22M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 23.42% Javna veriga blokov BSC

