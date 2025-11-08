Današnja cena kriptovalute AriaAI v živo je 0.15685 USD. Tržna kapitalizacija ARIA je 36,737,755.564618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AriaAI v živo je 0.15685 USD. Tržna kapitalizacija ARIA je 36,737,755.564618 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ARIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AriaAI (ARIA) v živo je $ 0.15685, s spremembo 3.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARIA v USD je $ 0.15685 na ARIA.
Kriptovaluta AriaAI je trenutno na #607. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 234.22M ARIA. V zadnjih 24 urah se je ARIA trgovalo med $ 0.15491 (najnižje) in $ 0.17785 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2461952287601809, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03247204859891276.
V kratkoročni uspešnosti se je ARIA premaknil -0.97% v zadnji uri in -6.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.07M.
Tržne informacije AriaAI (ARIA)
No.607
$ 36.74M
$ 1.07M
$ 156.85M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija AriaAI je $ 36.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.07M. Obstoječa ponudba ARIA je 234.22M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.85M.
Zgodovina cene AriaAI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.15491
24H Nizka
$ 0.17785
24H Visoka
$ 0.15491
$ 0.17785
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
-0.97%
-3.03%
-6.42%
-6.42%
Zgodovina cen AriaAI (ARIA) v USD
Sledite spremembam cen AriaAI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0048995
-3.03%
30 dni
$ +0.01109
+7.60%
60 dni
$ +0.05133
+48.64%
90 dni
$ +0.13685
+684.25%
Današnja sprememba cene AriaAI
Danes je ARIA zabeležil spremembo $ -0.0048995 (-3.03%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AriaAI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01109 (+7.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AriaAI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ARIA spremenil za $ +0.05133 (+48.64%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AriaAI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.13685 (+684.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AriaAI (ARIA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AriaAI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AriaAI?
Several key factors influence AriaAI (ARIA) token prices:
Technology Development: Progress in AI capabilities, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: User growth, partnerships, and real-world implementation of AriaAI services affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement patterns.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.
Token Utility: Actual use cases and demand for ARIA tokens within the ecosystem drive fundamental value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AriaAI?
People want to know AriaAI (ARIA) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements to identify trends and potential opportunities.
Timing entries/exits: Current pricing helps determine optimal moments to enter or exit positions.
Risk management: Price monitoring allows for better stop-loss and take-profit strategies.
News impact assessment: Major announcements or market events can cause price volatility that requires immediate attention.
Arbitrage opportunities: Price differences across exchanges create potential profit opportunities.
Investment planning: Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Napoved cene za kriptovaluto AriaAI
Napoved cene AriaAI (ARIA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ARIA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AriaAI (ARIA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AriaAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AriaAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ARIA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AriaAI.
O AriaAI
ARIA (ARIA) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Aria Network, a decentralized content delivery network (CDN) that aims to provide a more efficient and cost-effective way to deliver digital content. ARIA is used within the network for various purposes, including incentivizing users to share their unused bandwidth and storage space, and for paying for content delivery services. The Aria Network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and the total supply of ARIA tokens is fixed, with new tokens being issued to reward network participants. The project's goal is to create a more decentralized internet infrastructure, reducing reliance on traditional CDN providers.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AriaAI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AriaAI? Nakup ARIA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AriaAI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AriaAI (ARIA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 234.22M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AriaAI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AriaAI
Z lastništvom kriptovalute AriaAI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.
AriaAI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AriaAI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta AriaAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AriaAI.
Koliko je kriptovaluta AriaAI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AriaAI je $ 0.15685. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AriaAI še vedno dobra naložba?
AriaAI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ARIA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AriaAI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AriaAI v vrednosti $ 1.07M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AriaAI?
Cena kriptovalute ARIA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AriaAI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ARIA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AriaAI?
Na ceno ARIA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,512.9
+1.69%
ETH
3,458.02
+4.86%
SOL
161.69
+4.04%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1197
+2.47%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ARIA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ARIA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AriaAI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AriaAI letos rasla?
Cena kriptovalute AriaAI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AriaAI (ARIA).
