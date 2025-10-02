Tokenomika ANLOG (ANLOG)

Odkrijte ključne vpoglede v ANLOG (ANLOG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:18:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen ANLOG (ANLOG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ANLOG (ANLOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
Skupna ponudba:
$ 9.06B
$ 9.06B$ 9.06B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001069736246289076
$ 0.001069736246289076$ 0.001069736246289076
Trenutna cena:
$ 0.001088
$ 0.001088$ 0.001088

Informacije o ANLOG (ANLOG)

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.analog.one/
Bela knjiga:
https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://explorer.analog.one/

Tokenomika ANLOG (ANLOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ANLOG (ANLOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ANLOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANLOG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ANLOG, raziščite ceno žetona ANLOG v živo!

Kako kupiti ANLOG

Želite v svoj portfelj dodati ANLOG (ANLOG)? MEXC podpira različne načine nakupa ANLOG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen ANLOG (ANLOG)

Analiza zgodovine cen ANLOG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ANLOG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANLOG? Naša stran za napovedovanje cen ANLOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

