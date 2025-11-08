BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute OpenVPP v živo je 0.01767 USD. Tržna kapitalizacija OVPP je 14,194,015.947467165766 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OVPP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.01767
OpenVPP (OVPP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:07:44 (UTC+8)

Današnja cena OpenVPP

Današnja cena kriptovalute OpenVPP (OVPP) v živo je $ 0.01767, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OVPP v USD je $ 0.01767 na OVPP.

Kriptovaluta OpenVPP je trenutno na #951. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.19M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 803.28M OVPP. V zadnjih 24 urah se je OVPP trgovalo med $ 0.0161 (najnižje) in $ 0.02169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.28680257838566486, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000026830293467548.

V kratkoročni uspešnosti se je OVPP premaknil -3.50% v zadnji uri in -19.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 618.83K.

Tržne informacije OpenVPP (OVPP)

No.951

$ 14.19M
$ 618.83K
$ 17.67M
803.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
80.32%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija OpenVPP je $ 14.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 618.83K. Obstoječa ponudba OVPP je 803.28M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.67M.

Zgodovina cene OpenVPP, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0161
24H Nizka
$ 0.02169
24H Visoka

$ 0.0161
$ 0.02169
$ 0.28680257838566486
$ 0.000026830293467548
-3.50%

-0.89%

-19.47%

-19.47%

Zgodovina cen OpenVPP (OVPP) v USD

Sledite spremembam cen OpenVPP za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0001587-0.89%
30 dni$ -0.03275-64.96%
60 dni$ -0.07898-81.72%
90 dni$ -0.01233-41.10%
Današnja sprememba cene OpenVPP

Danes je OVPP zabeležil spremembo $ -0.0001587 (-0.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OpenVPP

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03275 (-64.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OpenVPP

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OVPP spremenil za $ -0.07898 (-81.72%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OpenVPP

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01233 (-41.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenVPP (OVPP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OpenVPP.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenVPP

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenVPP, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenVPP?

OpenVPP (OVPP) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OVPP pricing.

Adoption Rate: Increased usage of OpenVPP's decentralized infrastructure services drives demand and price appreciation.

Technology Development: Updates, partnerships, and protocol improvements affect investor perception and token value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence circulating supply.

Competition: Performance relative to other infrastructure tokens and DeFi projects impacts market positioning.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols affect trading volumes and institutional adoption.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenVPP?

People want to know OpenVPP (OVPP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto OpenVPP

Napoved cene OpenVPP (OVPP) za leto 2030 (čez pet let)
Napoved cen OpenVPP (OVPP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OpenVPP lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenVPP v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OVPP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenVPP.

O OpenVPP

OVPP is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with a broad range of financial services. It is designed to facilitate seamless transactions, allowing users to send and receive payments globally in a secure and efficient manner. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is not only energy-efficient but also encourages user participation in the network's governance. Typical uses of OVPP include remittances, peer-to-peer payments, and online purchases. Its issuance model is predetermined, with a fixed supply to maintain its value and scarcity.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenVPP

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenVPP? Nakup OVPP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenVPP. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenVPP (OVPP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 803.28M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenVPP bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenVPP

Z lastništvom kriptovalute OpenVPP se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OpenVPP razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna OpenVPP spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenVPP

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenVPP?
Če bi kriptovaluta OpenVPP rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenVPP.
Raziščite več o kriptovaluti OpenVPP

$0.01767
$0.00000
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.0400

$0.000021182

$0.22708

$1.561

$0.1817

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

