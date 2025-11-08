Današnja cena OpenVPP

Današnja cena kriptovalute OpenVPP (OVPP) v živo je $ 0.01767, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OVPP v USD je $ 0.01767 na OVPP.

Kriptovaluta OpenVPP je trenutno na #951. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14.19M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 803.28M OVPP. V zadnjih 24 urah se je OVPP trgovalo med $ 0.0161 (najnižje) in $ 0.02169 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.28680257838566486, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000026830293467548.

V kratkoročni uspešnosti se je OVPP premaknil -3.50% v zadnji uri in -19.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 618.83K.

Tržne informacije OpenVPP (OVPP)

Uvrstitev No.951 Tržna kapitalizacija $ 14.19M$ 14.19M $ 14.19M Volumen (24H) $ 618.83K$ 618.83K $ 618.83K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.67M$ 17.67M $ 17.67M Zaloga v obtoku 803.28M 803.28M 803.28M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 80.32% Javna veriga blokov ETH

