Tokenomika Stability World AI (AIW)
Tokenomika in analiza cen Stability World AI (AIW)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stability World AI (AIW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Stability World AI (AIW)
Stability World AI is a groundbreaking generative AI platform designed for Web3 enthusiasts, creators, and communities. It allows users to create, train, and deploy custom AI Models and AI Agents tailored to specific needs. Whether you’re generating KOL models, videos, or animations, Stability World AI provides tools to unlock your creativity and engage audiences. Each AI Agent is tokenized and paired with the native currency, $AIW, unlocking a seamless blend of creativity and decentralized finance.
By providing a comprehensive Generative AI solution with the API Protocol, Stability World AI supports projects transforming social media personas into customizable materials and brings a new paradigm to digital identity, engagement, and DeFi.
Tokenomika Stability World AI (AIW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Stability World AI (AIW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AIW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIW.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AIW, raziščite ceno žetona AIW v živo!
Zgodovina cen Stability World AI (AIW)
Analiza zgodovine cen AIW pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene AIW
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIW? Naša stran za napovedovanje cen AIW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
