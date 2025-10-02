Odkrijte ključne vpoglede v Stability World AI (AIW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

By providing a comprehensive Generative AI solution with the API Protocol, Stability World AI supports projects transforming social media personas into customizable materials and brings a new paradigm to digital identity, engagement, and DeFi.

Stability World AI is a groundbreaking generative AI platform designed for Web3 enthusiasts, creators, and communities. It allows users to create, train, and deploy custom AI Models and AI Agents tailored to specific needs. Whether you’re generating KOL models, videos, or animations, Stability World AI provides tools to unlock your creativity and engage audiences. Each AI Agent is tokenized and paired with the native currency, $AIW, unlocking a seamless blend of creativity and decentralized finance.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIW, raziščite ceno žetona AIW v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AIW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Stability World AI (AIW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIW? Naša stran za napovedovanje cen AIW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen AIW pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

