Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM)

Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM)

Odkrijte ključne vpoglede v AC Milan Fan Token (ACM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:10:15 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AC Milan Fan Token (ACM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AC Milan Fan Token (ACM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
Skupna ponudba:
$ 19.92M
$ 19.92M$ 19.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.48M
$ 17.48M$ 17.48M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.529
$ 5.529$ 5.529
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973$ 0.6952686944495973
Trenutna cena:
$ 0.8776
$ 0.8776$ 0.8776

Informacije o AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Uradna spletna stran:
https://www.socios.com/
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688

Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AC Milan Fan Token (ACM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ACM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ACM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ACM, raziščite ceno žetona ACM v živo!

Kako kupiti ACM

Želite v svoj portfelj dodati AC Milan Fan Token (ACM)? MEXC podpira različne načine nakupa ACM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen AC Milan Fan Token (ACM)

Analiza zgodovine cen ACM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ACM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ACM? Naša stran za napovedovanje cen ACM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti