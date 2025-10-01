Tokenomika 5thScape (5SCAPE)
Tokenomika in analiza cen 5thScape (5SCAPE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 5thScape (5SCAPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o 5thScape (5SCAPE)
5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.
Tokenomika 5thScape (5SCAPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike 5thScape (5SCAPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 5SCAPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 5SCAPE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 5SCAPE, raziščite ceno žetona 5SCAPE v živo!
Kako kupiti 5SCAPE
Želite v svoj portfelj dodati 5thScape (5SCAPE)? MEXC podpira različne načine nakupa 5SCAPE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen 5thScape (5SCAPE)
Analiza zgodovine cen 5SCAPE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene 5SCAPE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 5SCAPE? Naša stran za napovedovanje cen 5SCAPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite 5thScape (5SCAPE)
Znesek
1 5SCAPE = 0.0001436 USD