Odkrijte ključne vpoglede v 5ire (5IRE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 5ire (5IRE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 5IRE, raziščite ceno žetona 5IRE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov 5IRE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike 5ire (5IRE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 5IRE? Naša stran za napovedovanje cen 5IRE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen 5IRE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati 5ire (5IRE)? MEXC podpira različne načine nakupa 5IRE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.