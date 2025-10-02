Tokenomika 23 Turtles (AI23T)

Odkrijte ključne vpoglede v 23 Turtles (AI23T), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:03:26 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen 23 Turtles (AI23T)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 23 Turtles (AI23T), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 18.69K
Skupna ponudba:
$ 999.87M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.87M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.69K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00587406
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o 23 Turtles (AI23T)

Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T

Uradna spletna stran:
https://www.coralprotocol.org

Tokenomika 23 Turtles (AI23T): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 23 Turtles (AI23T) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AI23T, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AI23T.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AI23T, raziščite ceno žetona AI23T v živo!

mc_how_why_title
Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

