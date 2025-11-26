Pipe Network (PIPE) tokenomika
Pipe Network (PIPE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pipe Network (PIPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pipe Network (PIPE) informácie
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Pipe Network (PIPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pipe Network (PIPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PIPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PIPE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PIPE tokenomiku, preskúmajte cenu PIPE tokenu naživo!
Ako kúpiť PIPE
Máte záujem pridať Pipe Network (PIPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PIPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Pipe Network (PIPE) história cien
Analýza histórie cien PIPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PIPE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PIPE asi smeruje? Naša PIPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Pipe Network (PIPE)
Suma
1 PIPE = 0.0641 USD
Obchodujte Pipe Network (PIPE)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník