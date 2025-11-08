BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Pipe Network je 0.07529USD. Trhová kapitalizácia PIPE je 7,529,000USD. Sledujte aktualizácie cien PIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Pipe Network je 0.07529USD. Trhová kapitalizácia PIPE je 7,529,000USD. Sledujte aktualizácie cien PIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PIPE

PIPE informácie o cene

Čo je PIPE

PIPE biela kniha

PIPE oficiálna webová stránka

PIPE tokenomika

PIPE predpoveď cien

PIPE história

PIPE Sprievodca nákupom

PIPE-na-fiat prevodník mien

PIPE spot

PIPE USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Pipe Network Logo

Pipe Network kurz (PIPE)

1 PIPE na USD aktuálnu cenu:

$0.07529
$0.07529$0.07529
+0.41%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:53 (UTC+8)

Dnešná cena Pipe Network

Aktuálna dnešná cena Pipe Network (PIPE) je $ 0.07529, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PIPE na USD konverzný kurz je $ 0.07529 za PIPE.

Pipe Network sa v súčasnosti radí na #1210 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7.53M, pričom počet coinov v obehu je 100.00M PIPE. Počas posledných 24 hodín sa PIPEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07209 (low) do $ 0.08531 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.34291515733046557, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05288812467524619.

V krátkodobom vývoji sa PIPE zmenilo o -1.75% za poslednú hodinu a o -5.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.97K.

Pipe Network (PIPE) informácie o trhu

No.1210

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

$ 65.97K
$ 65.97K$ 65.97K

$ 75.29M
$ 75.29M$ 75.29M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Pipe Network je $ 7.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.97K. Počet coinov v obehu PIPE je 100.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 75.29M.

História cien Pipe Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07209
$ 0.07209$ 0.07209
24 hod Low
$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531
24 hod High

$ 0.07209
$ 0.07209$ 0.07209

$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-1.75%

+0.41%

-5.35%

-5.35%

Pipe Network (PIPE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Pipe Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0003074+0.41%
30 dní$ -0.16661-68.88%
60 dní$ +0.02529+50.58%
90 dní$ +0.02529+50.58%
Pipe Network dnešná zmena ceny

Dnes PIPE zaznamenal zmenu o $ +0.0003074 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Pipe Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.16661 (-68.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Pipe Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PIPE zmenu o $ +0.02529 (+50.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Pipe Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02529 (+50.58%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pipe Network (PIPE)?

Pozrite si Pipe Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Pipe Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pipe Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Pipe Network?

Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.

Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence PIPE prices.

Partnerships: Strategic alliances with other projects, exchanges, or enterprises can drive price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols impact trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain networks and DeFi protocols affects market positioning.

Tokenomics: Emission schedules, burning mechanisms, and governance decisions influence long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pipe Network?

People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Pipe Network

Cenová predikcia Pipe Network (PIPE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PIPE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pipe Network (PIPE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Pipe Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pipe Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PIPE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pipe Network Cenové predikcie.

O Pipe Network

PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.

Ako nakupovať a investovať Pipe Network

Ste pripravení začať s Pipe Network? Nákup PIPE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pipe Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pipe Network (PIPE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 100.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pipe Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Pipe Network (PIPE)

Čo môžete urobiť s Pipe Network

Vlastníctvo Pipe Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Pipe Network (PIPE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Pipe Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Pipe Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pipe Network

Akú hodnotu bude mať 1 Pipe Network v roku 2030?
Ak by hodnota Pipe Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pipe Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:53 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Pipe Network

PIPE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PIPE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PIPE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Pipe Network (PIPE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Pipe Network a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PIPE/USDT
$0.07529
$0.07529$0.07529
+0.40%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.11
$22.11$22.11

+121.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005645
$0.00005645$0.00005645

+1,029.00%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1620
$0.1620$0.1620

+224.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010000
$0.010000$0.010000

+150.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012110
$0.000012110$0.000012110

+101.83%

Humanity

Humanity

H

$0.24430
$0.24430$0.24430

+71.77%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

PIPE-na-USD kalkulačka

Suma

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07529 USD