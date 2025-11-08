Aktuálna dnešná cena Pipe Network je 0.07529USD. Trhová kapitalizácia PIPE je 7,529,000USD. Sledujte aktualizácie cien PIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Pipe Network je 0.07529USD. Trhová kapitalizácia PIPE je 7,529,000USD. Sledujte aktualizácie cien PIPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Pipe Network (PIPE) je $ 0.07529, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PIPE na USD konverzný kurz je $ 0.07529 za PIPE.
Pipe Network sa v súčasnosti radí na #1210 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7.53M, pričom počet coinov v obehu je 100.00M PIPE. Počas posledných 24 hodín sa PIPEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07209 (low) do $ 0.08531 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.34291515733046557, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05288812467524619.
V krátkodobom vývoji sa PIPE zmenilo o -1.75% za poslednú hodinu a o -5.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.97K.
Pipe Network (PIPE) informácie o trhu
No.1210
$ 7.53M
$ 65.97K
$ 75.29M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Pipe Network je $ 7.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.97K. Počet coinov v obehu PIPE je 100.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 75.29M.
História cien Pipe Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07209
24 hod Low
$ 0.08531
24 hod High
$ 0.07209
$ 0.08531
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-1.75%
+0.41%
-5.35%
-5.35%
Pipe Network (PIPE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Pipe Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0003074
+0.41%
30 dní
$ -0.16661
-68.88%
60 dní
$ +0.02529
+50.58%
90 dní
$ +0.02529
+50.58%
Pipe Network dnešná zmena ceny
Dnes PIPE zaznamenal zmenu o $ +0.0003074 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Pipe Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.16661 (-68.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Pipe Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PIPE zmenu o $ +0.02529 (+50.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pipe Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02529 (+50.58%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pipe Network (PIPE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pipe Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Pipe Network?
Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.
Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.
People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Pipe Network
Cenová predikcia Pipe Network (PIPE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PIPE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pipe Network (PIPE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Pipe Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pipe Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PIPE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pipe Network Cenové predikcie.
O Pipe Network
PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.
Ako nakupovať a investovať Pipe Network
Ste pripravení začať s Pipe Network? Nákup PIPE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pipe Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pipe Network (PIPE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 100.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pipe Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Pipe Network
Vlastníctvo Pipe Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Pipe Network (PIPE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Pipe Network (PIPE)
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Pipe Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Pipe Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pipe Network
Akú hodnotu bude mať 1 Pipe Network v roku 2030?
Ak by hodnota Pipe Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pipe Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPipe Network?
Dnešná cena Pipe Network je $ 0.07529. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Pipe Network stále dobrou investíciou?
Pipe Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PIPE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Pipe Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Pipe Network v hodnote $ 65.97K.
Aká je aktuálna cena Pipe Network?
Živá cena PIPE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Pipe Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PIPE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Pipe Network?
Cenu PIPE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,825.28
+2.00%
ETH
3,425.97
+3.89%
SOL
161.36
+3.82%
COAI
1.2022
+10.02%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PIPE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PIPE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Pipe Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Pipe Network v tomto roku?
Cena Pipe Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Pipe Network (PIPE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:53 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.