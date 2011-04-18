XRP (XRP) tokenomika
XRP (XRP) informácie
Ripple je základná mena siete Ripple, ktorá sa môže obiehať po celej sieti Ripple. Má celkový zásob 100 miliárd a postupne sa znižuje s počtom transakcií. Prevádzkovateľskou spoločnosťou Ripple je Ripple Labs (dokonca OpenCoin). Menovka Ripple je jedinou spoločnou menou v systéme Ripple. Je odlišná od ostatných mien v systéme. Napríklad CNY a USD nie je možné vybrať z gateways. Inými slovami, CNY vydávané priehradkou A môže byť vybrané len pri priehradke A, nie pri priehradke B. V opačnom prípade ju musíte previesť na CNY priehradky B prostredníctvom priebežného príkazu systému Ripple. Avšak Ripple nemá žiadne takéto obmedzenia vôbec. Je univerzálna v systéme Ripple. Ripple (XRP), rovnako ako Bitcoin, je digitálna mena založená na matematike a kryptografii. No v tom, čo sa odlišuje od "ne-právneho použitia" Bitcoinu, je to, že XRP zohráva rolu spojenia a má zabezpečiť bezpečnostnú funkciu v systéme Ripple. Bezpečnostná záruka je nevyhnutná, vyžaduje sa, aby priehradka zúčastňujúca sa na tomto protokole držala malé množstvo XRP.
XRP (XRP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XRP (XRP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Podrobná štruktúra tokenu XRP (XRP)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania XRP tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger (XRPL), a blockchain protocol designed for fast, energy-efficient cross-border payments and digital asset management. The token economics of XRP are defined by its unique issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as a transparent unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed total supply of 100 billion tokens at the inception of the XRPL in June 2012. No new XRP will ever be created, making it a deflationary asset over time due to its burn mechanism.
- Consensus Model: The XRPL uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no mining or staking-based issuance.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Amount (XRP)
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock Frequency
|Founders
|Chris Larsen (9.5B), Jed McCaleb (9.5B), Arthur Britto (1B)
|20,000,000,000
|20%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (initial)
|Allocated to Ripple Labs for ecosystem and company use
|24,800,000,000
|24.8%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (escrow)
|Placed in escrow in Dec 2017, released monthly
|55,000,000,000
|55%
|Monthly
|2017-12-01
|1B/month
|Airdrop
|Distributed to early users
|200,000,000
|0.2%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
- Founders: 20% of the supply was allocated to the three founders, with instant unlock at network launch.
- Ripple Labs: 80% of the supply was allocated to Ripple Labs, with 55 billion XRP placed in escrow in December 2017. The remaining 24.8 billion XRP was distributed, sold, or held by Ripple.
- Airdrop: 0.2% was distributed via airdrop at launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: All transactions on the XRPL require a small fee paid in XRP. These fees are burned, reducing the total supply over time.
- Reserves: Accounts must hold a minimum of 10 XRP to interact with the network, with additional reserves required for certain features (e.g., trust lines).
- Escrow and Payment Channels: The XRPL supports conditional payments (escrow) and payment channels for asynchronous, near-instant transactions.
- No Staking Rewards: XRP holders and network participants do not earn rewards, fees, or additional tokens simply by holding or using XRP.
- Acquisition: XRP can be acquired via centralized exchanges; there was no ICO or public sale.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: In December 2017, Ripple Labs locked 55 billion XRP in on-chain escrow contracts. Each month, 1 billion XRP is released for Ripple’s use. Unused XRP is re-escrowed for future release, ensuring a predictable and gradual increase in circulating supply.
- User Escrow: The XRPL allows any user to lock XRP in escrow, releasing it only when specific conditions are met.
Unlocking Time
- Ripple Escrow Unlocks: 1 billion XRP is unlocked each month for Ripple’s use. Any unused XRP is returned to escrow and scheduled for release in the next available month without a scheduled unlock.
- Founders and Airdrop: These allocations were unlocked instantly at network launch in June 2012.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100B XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|20% founders (instant), 80% Ripple (24.8% instant, 55% escrowed), 0.2% airdrop
|Usage
|Transaction fees (burned), network reserves, escrow, payment channels, no staking rewards
|Incentives
|No direct incentives for holding or using XRP
|Locking
|55B XRP in Ripple escrow (monthly unlocks), user-initiated escrow available
|Unlocking
|1B XRP/month from Ripple escrow since Dec 2017; instant for founders/airdrop
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burn mechanism for transaction fees means the total supply of XRP will decrease over time.
- Market Impact: The structured monthly unlock from escrow is designed to prevent sudden large increases in circulating supply, supporting market stability.
- Ecosystem Grants: Ripple Labs has used part of its allocation to fund ecosystem development, including grants to projects building on XRPL.
This comprehensive structure ensures transparency, gradual supply release, and a focus on long-term ecosystem growth, while minimizing risks of sudden market shocks or inflation.
XRP (XRP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky XRP (XRP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet XRP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu XRP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili XRP tokenomiku, preskúmajte cenu XRP tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.