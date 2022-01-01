Animecoin (ANIME) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Animecoin (ANIME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Animecoin (ANIME) informácie

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Oficiálna webová stránka:
https://www.anime.xyz
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277

Animecoin (ANIME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Animecoin (ANIME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 76.43M
$ 76.43M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 5.54B
$ 5.54B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 138.00M
$ 138.00M
Historické maximum:
$ 0.23
$ 0.23
Historické minimum:
$ 0.01230881396082252
$ 0.01230881396082252
Aktuálna cena:
$ 0.0138
$ 0.0138

Animecoin (ANIME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Animecoin (ANIME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ANIME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ANIME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ANIME tokenomiku, preskúmajte cenu ANIME tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.