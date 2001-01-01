GUNZ (GUN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GUNZ (GUN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
GUNZ (GUN) informácie

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Oficiálna webová stránka:
https://gunbygunz.com/
Biela kniha:
http://www.gunbygunz.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe

GUNZ (GUN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GUNZ (GUN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.93M
$ 24.93M$ 24.93M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 222.40M
$ 222.40M$ 222.40M
Historické maximum:
$ 0.2001
$ 0.2001$ 0.2001
Historické minimum:
$ 0.020542339559698804
$ 0.020542339559698804$ 0.020542339559698804
Aktuálna cena:
$ 0.02224
$ 0.02224$ 0.02224

GUNZ (GUN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GUNZ (GUN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GUN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GUN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GUN tokenomiku, preskúmajte cenu GUN tokenu naživo!

