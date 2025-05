Trust Wallet (TWT) යනු කුමක්ද

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

MEXC වෙතින් Trust Wallet ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Trust Wallet ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TWT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Trust Wallet ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Trust Wallet මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Trust Wallet මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Trust Wallet,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TWT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Trust Walletමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Trust Wallet මිල ඉතිහාසය

TWTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TWTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Trust Wallet මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Trust Wallet (TWT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Trust Wallet මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Trust Wallet MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TWT දේශීය මුදල් වෙත

1TWT සිට VNDවෙත ₫ 21,684.5937 1TWT සිට AUDවෙත A$ 1.319292 1TWT සිට GBPවෙත £ 0.634275 1TWT සිට EURවෙත € 0.752673 1TWT සිට USDවෙත $ 0.8457 1TWT සිට MYRවෙත RM 3.619596 1TWT සිට TRYවෙත ₺ 32.72859 1TWT සිට JPYවෙත ¥ 123.311517 1TWT සිට RUBවෙත ₽ 68.07885 1TWT සිට INRවෙත ₹ 72.332721 1TWT සිට IDRවෙත Rp 13,863.932208 1TWT සිට KRWවෙත ₩ 1,182.79602 1TWT සිට PHPවෙත ₱ 47.181603 1TWT සිට EGPවෙත £E. 42.411855 1TWT සිට BRLවෙත R$ 4.769748 1TWT සිට CADවෙත C$ 1.18398 1TWT සිට BDTවෙත ৳ 102.820206 1TWT සිට NGNවෙත ₦ 1,353.12 1TWT සිට UAHවෙත ₴ 35.09655 1TWT සිට VESවෙත Bs 77.8044 1TWT සිට PKRවෙත Rs 238.352088 1TWT සිට KZTවෙත ₸ 432.135786 1TWT සිට THBවෙත ฿ 28.094154 1TWT සිට TWDවෙත NT$ 25.514769 1TWT සිට AEDවෙත د.إ 3.103719 1TWT සිට CHFවෙත Fr 0.701931 1TWT සිට HKDවෙත HK$ 6.59646 1TWT සිට MADවෙත .د.م 7.856553 1TWT සිට MXNවෙත $ 16.465779

Trust Wallet සම්පත්

Trust Wallet පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trust Wallet පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Trust Wallet (TWT) හි මිල කීයද? Trust Wallet (TWT)හි සජීවී මිල 0.8457 USD වේ. Trust Wallet (TWT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Trust Wallet හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 352.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TWTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.8457 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Trust Wallet (TWT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Trust Wallet (TWT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 416.65M USD වේ. Trust Wallet (TWT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Trust Wallet (TWT) හි ඉහළම මිල 2.734685 USD වේ. Trust Wallet (TWT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Trust Wallet (TWT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 170.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.