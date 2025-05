TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

නමTWT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.152

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.57%

සංසරණ සැපයුම416,649,900

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම999,668,148

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2020-04-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ2.7177649227203773,2022-12-11

අඩුම මිල0.00647761834255,2020-07-31

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.